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Otoyolda aracın çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 23:00 | Son Güncelleme

Adana’da otoyolda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adana’da otoyolda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken polis aracı arama çalışmalarına başladı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen vatandaşlar, yolda erkek cesedi görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişiye çarpan aracı arama çalışmalarına devam ediyor.

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