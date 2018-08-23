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Otoyolda bariyerlere çarpan otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

ADANA'da sürücüsünün konrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Otoyolda bariyerlere çarpan otomobil yandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün konrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Gaziantep yönünde giden Mustafa Özdev yönetimindeki 33 KBE 46 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil, bir süre sonra alev topuna döndü. Yanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Mustafa Özdev ve yolcu koltuğundaki Metin Yıldırım, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otoyolda bariyerlere çarpan otomobil yandıOtoyolda bariyerlere çarpan otomobil yandıOtoyolda bariyerlere çarpan otomobil yandıOtoyolda bariyerlere çarpan otomobil yandı

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