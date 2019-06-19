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Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

Bolu’da, dün gece saatlerinde TEM otoyolunda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu.Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde seyir halinde olan sürücüler, yolun ortasında hareketsiz halde yatan vaşak gördü.

Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu

Bolu’da, dün gece saatlerinde TEM otoyolunda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde seyir halinde olan sürücüler, yolun ortasında hareketsiz halde yatan vaşak gördü. Nesli tükenmekte olan 21 vahşi hayvanı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede vaşakın bir aracın çarpması sonucu telef olduğu belirlendi. Yoldan kaldırılan vaşak, ormanlık alana gömüldü.

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