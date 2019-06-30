HABER

Otoyolda bırakılan minibüs trafiği aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nun Bağcılar mevkisinde arızalandığı için yol kenarına terk edildiği belirtilen minibüs, trafikte yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da arızalandığı için yol kenarına bırakılan minibüs, trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 39 BF 408 plakalı minibüs, TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine giderken Bağcılar mevkisinde arızalandı.

Sürücü ve minibüstekiler araçtan inerek bölgeden uzaklaşırken, yoldan geçenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolda önlem alarak minibüste inceleme yaptı. Aracın içindeki poşetlerden şüphelenen polis, bölgeye bomba imha ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen uzman ekibin yaptığı incelemede, araçtaki poşetlerde gıda maddeleri, şişme bot ve ayakkabı gibi eşyalar bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalar sırasında, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Düzensiz göçmenleri taşıdığı sırada bozulduğu için terk edildiği ihtimali üzerinde durulan minibüsün bölgeden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Kayısı Festivali’nde sağanak altında konserKayısı Festivali’nde sağanak altında konser
Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandıHer şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar polis terk edilen araç

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Pist alanından çıkıp uçuruma yuvarlandı!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandı!

24 saat içerisinde başından geçenler pes dedirtti! Jandarma ağır yaralı halde buldu

24 saat içerisinde başından geçenler pes dedirtti!

Kuşadası'nı karıştıran olay! Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Son dakika: Hakkari'den acı haber! Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Yaz tatili için Türkiye’ye gelenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kilometrelerce kuyruk! Saatlerce beklediler

Kocaeli'de düğünde kavga: 11 yaralı

Düğünde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.