Otoyolda bırakılan minibüs trafiği aksattı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da arızalandığı için yol kenarına bırakılan minibüs, trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 39 BF 408 plakalı minibüs, TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine giderken Bağcılar mevkisinde arızalandı.

Sürücü ve minibüstekiler araçtan inerek bölgeden uzaklaşırken, yoldan geçenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolda önlem alarak minibüste inceleme yaptı. Aracın içindeki poşetlerden şüphelenen polis, bölgeye bomba imha ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen uzman ekibin yaptığı incelemede, araçtaki poşetlerde gıda maddeleri, şişme bot ve ayakkabı gibi eşyalar bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalar sırasında, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Düzensiz göçmenleri taşıdığı sırada bozulduğu için terk edildiği ihtimali üzerinde durulan minibüsün bölgeden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

