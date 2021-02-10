Otoyolda can pazarı! Kağıt gibi ayrılan bu araçtan sağ kurtuldu

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Göztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobili ile seyreden Satı E. (61), önce park halindeki geri dönüşümde kullanılan kağıt toplama aracına ardından ise çöp kamyonuna çarptı.

KONUŞTURULARAK SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Kazada kağıt toplama aracının kasası yerinden koparak devrilirken, otomobil ise adeta kağıt gibi yırtıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verirken, otomobilde sıkışan sürücüyü konuşturarak sakinleştirmeye çalıştıkları ise bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak, 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan hastanede yapılan kan testinde sürücünün 400 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kağıt toplama aracının kasası vatandaşlar tarafından kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı. (İHA)

