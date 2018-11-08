Otoyolda devrilen otomobil alev aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin İnce idaresindeki 41 H 8911 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun kuzey şeridi Kirazlıyalı mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Zümrüt, Mehmet ve Hamide İnce, bariyerleri aşarak ters vaziyette durduktan sonra alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Körfez ilçesindeki bir özel hastane ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.
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