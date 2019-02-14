Otoyolda durdurulan otomobilde platin ve civa bulundu

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde platin ve civa ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılığın men edilmesi ve takibine yönelik çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüpheli bir aracı durdurdu.

Doğu illerinden İstanbul'a gittiği öğrenilen araçta, savunma sanayi, tıp, kuyumculuk, elektronik gibi çeşitli sektörlerde kullanılan 2 külçe platin ile boğucu ve zehirleyici işlevleri olan 64,35 gram civa maddesi bulundu.

Ele geçirilen platinin piyasa değerinin 375 bin 94 lira olduğu öğrenildi.

Sürücü S.G (57) ve araçta bulunan H.A (48) ile C.G. (56) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.A, savcılık talimatıyla buradan salıverildi. Adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

