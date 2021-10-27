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  4. Otoyolda feci kaza! Yol trafiğe kapandı, kuyruğun sonu görünmedi

Otoyolda feci kaza! Yol trafiğe kapandı, kuyruğun sonu görünmedi

27.10.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan TIR, savrularak devrildi. Şoförün yaralı olarak kurtulabildiği kazada, yol ulaşıma kapandı. Çuvalların yola saçıldığı kaza sonrası kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Otoyolda feci kaza! Yol trafiğe kapandı, kuyruğun sonu görünmedi

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan tırın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce savruldu, sonra da devrildi. Meydana gelen kazada tır şoförü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Olayın ardından durum hemen 112 acil sağlık ve trafik ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan tır şoförünü ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

SON GÖRÜNMEYEN KUYRUK

Devrilen tırın yolu trafiğe kapatması sonrası otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tahıl yüklü tır, ekiplerin çalışması ile otoyoldan kaldırılmaya çalışılıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şanlıurfa
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