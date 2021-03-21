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Otoyolda feci ölüm

21.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Yabancı plakalı aracın sürücüsü araç içinde feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67-GXO yabancı plakalı bir otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken aşırı hız ve yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı kontrolden çıktı. Bariyerle çarpan, yol kenarındaki otoyol firmasına ait kontrol kutularını parçalayıp şarampole uçan otomobil hurdaya döndü.

Sürücü olay yerinde can verdi
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsü Mert Ökmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yeri savaş alanına dönerken, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mert Ökmen’in cesedi araç içinden çıkarıldı. Yağmur nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmaları sonrasında Mert Ökmen’in cenazesi cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımı ile şarampolden çıkarılarak çekiciye kondu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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