HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoyolda hafif ticari araç alev alev yandı

Otoyolda hafif ticari araç alev alev yandı

20.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev alarak yandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda Dörtyol istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan K.Y. idaresindeki 31 AFF 615 plakalı hafif ticari otomobil Özerli viyadüğü yakınlarında seyir halindeyken aniden alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsü ve yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine otomobilde çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen otomobil yangını çevrede ve otoyolda kısa süreli paniğe neden oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
Erdoğan'dan kritik Libya görüşmesiErdoğan'dan kritik Libya görüşmesi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Gaziantep'te babasını darbedip kendisini eve kilitleyen şahıs operasyonla etkisiz hale getirildi

Hareketli dakikalar! Operasyonla etkisiz hale getirildi

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 21 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: 39 ilde, 32 saat sürecek

Hatay'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Aniden alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Ardahan'ın Posof ilçesinde çığ düştü! 2 köy elektriksiz kaldı

Posof'a çığ düştü! 2 köy elektriksiz kaldı

Bağcılar'da tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da lüks villada DJ eşliğindeki korona partisine ceza yağdı

Görüntüler pes dedirtti! Korona partisine ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.