HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoyolda iğrenç tuzak! Cinsel ilişki vaadiyle durdurdukları sürücülere bakın ne yapmışlar

Otoyolda iğrenç tuzak! Cinsel ilişki vaadiyle durdurdukları sürücülere bakın ne yapmışlar

12.04.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus'ta, otoyolda cinsel ilişki vaadiyle durdurdukları araçlardan hırsızlık ve yağma yapan çete çökertildi. Şafak vakti yapılan operasyonda 32 kişi yakalanırken, iğrenç tuzakları da gün yüzüne çıktı.

Otoyolda iğrenç tuzak! Cinsel ilişki vaadiyle durdurdukları sürücülere bakın ne yapmışlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde, otoyolda sürücüleri durdurup cinsel ilişki vaadi ve hasta numarası yaparak hırsızlık ve yağma yaptıkları iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca Tarsus dahilinde Mersin-Tarsus-Adana otoban yolu üzerine çıkıp, cinsel ilişki vaadi ve hasta numarasıyla yoldan geçen araçları durdurmak suretiyle hırsızlık ve yağma suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere polis baskın yaptı.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon dahilinde 21 kadın, 18 erkek, 4 suça sürüklenen çocuk toplam 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Tarsus’ta 22 ikamet, Toroslar’da 2 ikamet ve Akdeniz’de 1 ikamette olmak üzere, 60 ekip ve 140 polis ile birlikte sabah saat 05.00’da eş zamanlı baskın yapıldı.

16'SI KADIN 32 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 16 kadın, 13 erkek, 3 suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında 8 adet av tüfeği ve tüfeklere ait 400 adet fişek, 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.