HABER

Otoyolda karşıya geçmek isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 05:10 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Büyükçekmece'de D100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Orkun Çalışkan (26), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Büyükçekmece'de D100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Orkun Çalışkan (26), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki otomobilin daha karıştığı kazada 3 kişi de yaralandı.
Kaza, D100 Karayolu Ankara istikameti Mimaroba Mevkii'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda yaya olarak karşıya geçmek isteyen Orkun Çalışkan'a, yolun Ankara istikametinde kendisini fark etmeyen sürücünün kullandığı 34 HB 6276 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çalışkan, olay yerinde hayatını kaybetti, kazaya karışan otomobil ise orta refüje girdi. Bu sırada yolda seyir halinde olan ve kazayı geç fark eden 06 YKS 92 plakalı otomobilin sürücüsü de ani fren yapmasına rağmen otomobiliyle 34 JIE 41 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazalarda toplam 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çalışkan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu'ndaki trafik akışı polis ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri incelemelerinin ardından trafik yeniden normale dönerken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PARTNERSosyal medyayı karıştıran dikkat testi!Sosyal medyayı karıştıran dikkat testi!
Direğe çarpan otomobil yandı: 1 ölüDireğe çarpan otomobil yandı: 1 ölü
Şanlıurfa’da oduncu pazarında yangın (2)Şanlıurfa’da oduncu pazarında yangın (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.