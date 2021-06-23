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Otoyolda korkunç kaza! Feci şekilde can verdi

23.06.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil, önünde seyir halinde olan tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi.

Otoyolda korkunç kaza! Feci şekilde can verdi

Kaza saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Gemlik kavşağı üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Emin Hamsan (30) idaresindeki otomobil, Gemlik kavşağını geçtikten sonra, önünde seyir halinde olan Serdar Yalçın (48) idaresindeki tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Hamsan olay yerinde can verdi.

"DURUP BAKTIĞIMDA MANZARAYI GÖRDÜM"

TIR sürücüsü Serdar Yalçın, normal şeridinde seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Lâstik patladı sandım. Sonra durup baktığımda manzarayı gördüm" dedi.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mehmet Emin Hamsan’ın cansız bedeni, Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir Gebze
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