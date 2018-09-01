Otoyolda lastiği patlayan minibüs devrildi: 14 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Bursa'daki bir düğüne giden yolcuları taşıdığı öğrenilen Asker Karakaş (30) yönetimindeki 34 HR 2959 plakalı minibüs, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Sürücü ve 16 yolcunun bulunduğu minibüste, aralarında çocukların da yer aldığı 14 kişi yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi, Bursa ve Yalova'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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