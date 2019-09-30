Otoyolda meydana gelen kazayı fark etmeyen sürücü canından oldu

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasını fark edemeyerek kazaya karışan ve aracı takla atan 35 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Hendek ilçesi Çakallık mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 06 EV 6503 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak B.E. idaresindeki 51 BL 120 plakalı tıra yandan çarptı. Yaralananın olmadığı kaza sonrasında 06 EV 6503 plakalı otomobil, tekerinin patlaması sonucunda otoyolun ortasında kaldı. Aracı otoyolun ortasında kalan sürücü kendi imkanları ile gelen araçları yavaşlatmak istedi. Bir süre sonra seyir halindeyken kazayı fark etmeyen 35 yaşındaki Tansu Bodur idaresindeki 34 UFV 65 plakalı otomobil, yolun ortasında duran 06 EV 6503 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Maddi hasarlı kaza sonrasında otoyolda meydana gelen ikinci trafik kazası sonucunda ise Tansu Bodur idaresindeki 34 UFV 65 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak yolun sağ tarafına savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Bodur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 06 EV 6503 plakalı otomobil sürücüsü H.T. ise gözaltına alındı.

Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.



