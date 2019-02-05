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Otoyolda motosiklet faciası

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 08:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinden geçen Gebze Orhangazi Bursa otobanında meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Metin Ducan (38) idaresindeki 48 JK 270 plakalı motosiklet sabah 07.00 sıralarında otoyolun Umurbey Viyadüğü’nde bariyerlere çarparak taklalar attı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinden geçen Gebze Orhangazi Bursa otobanında meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Metin Ducan (38) idaresindeki 48 JK 270 plakalı motosiklet sabah 07.00 sıralarında otoyolun Umurbey Viyadüğü’nde bariyerlere çarparak taklalar attı. Kaza yapan motosiklete çarpmak istemeyen 4 otomobil de birbirine çarparak durabildi. Kazada sürücü Metin Ducan olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan Yusuf Edin Arslan da yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası

Otoyolda motosiklet faciası
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