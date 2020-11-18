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Otoyolda motosiklet yarışına 9 bin 750 lira ceza

18.11.2020 13:18 | Son Güncelleme:
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Otoyolda motosiklet yarışına 9 bin 750 lira ceza

Hatay’da otoyolda trafiği tehlikeye düşürerek yarış yapan motosikletli 2 sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesi istikametinden Dörtyol ilçesi yönündeki otoyolda modifiye ettikleri trafik tescil kaydı bulunmayan motosikletle yarış yapıldığı bilgisi üzerine ilçe emniyet müdürlüğü otoyol ve asayiş ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Mobese ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yarışanların N.

Hatay’da otoyolda trafiği tehlikeye düşürerek yarış yapan motosikletli 2 sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesi istikametinden Dörtyol ilçesi yönündeki otoyolda modifiye ettikleri trafik tescil kaydı bulunmayan motosikletle yarış yapıldığı bilgisi üzerine ilçe emniyet müdürlüğü otoyol ve asayiş ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mobese ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yarışanların N. B. ile S.S.Ç. ve H.M. isimli şahıslar olduğu tespit ederek yarışta kullanılan motosiklet ile birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan 2 otoyol yarışçısına, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, araç kullanma kurallarına aykırı davranmaktan 9 bin 750 lira cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen ve trafik tescil kaydı bulunmayan motosiklet ise trafikten men edildi.

Otoyolda motosiklet yarışına 9 bin 750 lira ceza

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