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Otoyolda otobosün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 03:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Susurluk İlçesinde otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Adil Levent Deniz, otobüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Otoyolda otobosün altında kaldı

SUSURLUK(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Susurluk İlçesinde otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Adil Levent Deniz, otobüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Kaza, Bursa-Balıkesir Karayolu, Susurluk İlçesi kırsal Kışla Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk babası Adil Levent Deniz (44), araç trafiğinin yolun olduğu otoyolda, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Bursa istikametine giden A.D. yönetimindeki 35 PK 626 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün ani fren ve manevral yapmasına rağmen Deniz'e çarptı. Otobüsün altında metrelerce sürüklenen Deniz, feci şekilde can verdi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattırken, ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı Bursa-Balıkesir otoyolunda trafik akışı 3 saat sonra normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Otoyolda otobosün altında kaldıOtoyolda otobosün altında kaldıOtoyolda otobosün altında kaldı

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