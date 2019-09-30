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OTOYOLDA OTOMOBİL CAMINDAN SİLAH DOĞRULTUP İNSANLARI KORKUTTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 04:22 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Bağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi paniğe neden oldu.  O anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Twitter’da paylaşıldı.

İstanbul DHA

Bağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Twitter’da paylaşıldı. Olaya sosyal medyada tepki yağdı.

Olay, Bağcılar, 0-3 Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametinde dün saat 16.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından bir kişi silah çıkartıp havaya doğrultup insanları korkuttu. O sırada yolda ilerleyen bir sürücü tarafından olay fotoğraflandı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafa birçok vatandaştan tepki yağdı.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilden silah doğrultan kişinin fotoğrafı

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