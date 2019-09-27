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Otoyolda otomobil çarpan köpeği polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru araç çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü.ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü.

ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru araç çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü.
ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü. Seyir halindeki polis aracının kamerasına yansıyan görüntülerde aracın köpeğe çarpması sonucu köpek yan şeride savruluyor. O esnada oradan geçen polis memuru aracını durdurarak yaralanan köpeği dikkatli bir şekilde battaniyeye sarıp, ekip otosuna koyarak hastaneye götürüyor.
Küçük kesik ve morluklarla hayatta kalan köpeğe ise “Şanslı” ismi verildi. Hayvan barınağına götürülen ’Şanslı’ onu sahipleneceği ailesini bekliyor.

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