Otoyolda otomobili durduruldu, uyuşturucu haplarla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin TEM yolunda durdurduğu otomobilin sürücüsü E.A.'nın (19) üzerinde yapılan aramada 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada, otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü E.A.'nın şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde arama yapıldı. Aramada, 40 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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