Otoyolda sıkıştırılan otomobil köprüden uçtu: 5 yaralı

Diyarbakır’da, başka bir aracın sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu, kazada biri bebek biri de çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyreden 34 KHJ 23 plakalı otomobil sürücüsü, Cezaevi semtine dönmek isterken arkadan gelen aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, Park Orman Altgeçidi Köprüsüne uçtu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta bulunan biri bebek, biri çocuk olmak üzere 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



