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Otoyolda şoförü bağlayıp alüminyum yüklü TIR'ı gasp edenler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

KUZEY Marmara Otoyolunda tepe lambalı otomobilleriyle  önünü kestikleri TIR'ın sürücüsünü kendi araçlarının bagajına kapatarak, 26.5 ton ağırlığında 670 bin TL değerinde külçe alüminyumu çaldıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KUZEY Marmara Otoyolunda tepe lambalı otomobilleriyle önünü kestikleri TIR'ın sürücüsünü kendi araçlarının bagajına kapatarak, 26.5 ton ağırlığında 670 bin TL değerinde külçe alüminyumu çaldıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor. Öte yandan kendisini kaçıran ve mallarını çalan kişiyi Emniyet Müdürlüğünde teşhis eden şoför B.K.Ö.(35) "Beni öldürecekler diye çok korktum. Yakalandıkları için çok sevinçliyim" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolunda 9 Ekim 2018 tarihinde saat 21.40 sıralarında meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: İzmit, Derince limanına gemiyle getirilen külçe alüminyumu kullandığı TIR'a yükleyen şoför B.K.Ö. aracıyla Hadımköy'e gitmek için yola çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra yemek için mola veren daha sonra yola çıkan şoförün kullandığı TIR'ın önü, tepe lambası bulunan bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak şoför B.K.Ö.'yü ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak kendi araçlarına oturttular. Bir süre sonra şüpheliler B.K.Ö.'yü bu kez aynı otomobilin bagajına koyarak, yollarına devam etti.

HIRSIZ SANIP ATEŞ ETMİŞLER

Bir süre bu şekilde yola devam edilmesinin ardından ellerindeki plastik kelepçeden kurtulan B.K.Ö. otomobilin bagaj kapağını açarak aşağı atladı. Koşarak uzaklaşan B.K.Ö., Çatalca'nın Çanakça köyünde bir kıraathaneye sığındı. Köylülerin hırsız sanarak ateş ettiği öğrenilen B.K.Ö., polis ekipleri tarafından teslim alındığında gasp olayı ortaya çıktı.

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirlendi. Düzenlenen operasyonda çaldıkları 26.5 ton alüminyumu Hadımköy'de satmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Çete lideri M.D.(35) ile M.D., M.K., M.E., H.E., H.T., M.A., Y.K. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı.

Şüphelilerin çaldığı alüminyum bulunarak sahibine teslim edilirken, şüphelilerin gasp ettikleri TIR'ın çekicisini sattıkları ortaya çıktı. Daha önceden uyuşturucu ve yağma suçundan kayıtları bulunan şüphelilerin sorgusuna devam ediliyor.

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