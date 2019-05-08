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Otoyolda tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Otoyolda tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tankerle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özer B. yönetimindeki 34 AAF 841 plakalı otomobil, otoyolun Gümüşova rampaları İstanbul istikametinde, aynı yönde seyreden İsmail K. idaresindeki 01 TZ 667 plakalı biyokimya maddesi yüklü tankere arkadan çarptı.

Kazada sürücü Özer B. ile otomobilde bulunan Mahmut Burak Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada sürücü İsmail K.'nın kaza esnasında otomobilin ön kısmında asılı kalan tanker merdivenini söktüğü görüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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