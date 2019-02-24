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Otoyolda tehlikeli sürüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

ADANA’da motosikleti arızalanan genç, yardım istediği arkadaşının motosikletine ayağıyla tutunarak otoyolda ilerledi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da motosikleti arızalanan genç, yardım istediği arkadaşının motosikletine ayağıyla tutunarak otoyolda ilerledi.

Adana-Mersin Otoyolu’nda 01 FK 050 plakalı motosikleti bozulan sürücü, arkadaşından yardım istedi. 01 PC 825 plakalı motosikletiyle yardıma gelen arkadaşıyla motosikleti çalıştıramayan sürücü, motosikletine binip ayağıyla tutunduğu arkadaşına kendisini çektirdi. Otoyolda uzun süre ayağıyla tehlikeye aldıramadan tutanak yolculuk yapan sürücüyü görenler şaşırdı. Motosikletliler şaşkın bakışlar arasında bir süre sonra gözden kayboldu.

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