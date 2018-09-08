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Otoyolda tır yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 20:32 | Son Güncelleme

Anadolu otoyolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı

Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde seyir halindeki tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolundan Ankara istikametine seyreden Burak Börekçi idaresindeki 81 DN 462 plakalı tır, Yeniçağa yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.

Ön kısmından dumanlar geldiğini gören Börekçi, tırı sağ şeride çekerek park etti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerine ait itfaiye ekipleri, müdahale ederek motor kısmında çıkan yangını, tırın dorse kısmına sıçramadan söndürdü.

Çıkan yangında tırın kupası tamamen yandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu TIR yamgın

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