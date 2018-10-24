HABER

Otoyolda tırın altında kalan iş adamı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nun Esenkent mevkisinde tırın çarptığı iş adamı Haluk Ergeneli hayatını kaybetti, yanında bulunan kişi ağır yaralandı - Ergeneli ve beraberindeki şahsın emniyet şeridine park ettikleri araçtan indikten sonra kazanın meydana geldiği öne sürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Hadımköy yönüne giden E.S.E. idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı tır, Esenkent mevkisinde 2 kişiye çarptı.

Tırın çarptığı bisiklet üreticisi iş adamı Haluk Ergeneli yaşamını yitirdi. Ergeneli'nin beraberinde olduğu belirtilen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergeneli'nin olay yerine gelen eşi ve oğlu sinir krizi geçirdi. Anne ve oğluna, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Cenaze, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Haluk Ergeneli ve beraberindeki kişinin 34 SY 9842 plakalı otomobili, henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine park ettikleri, araçtan indikten sonra kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktırCanan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır
Adana'da dolu yağışıAdana'da dolu yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt TEM Otoyolu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.