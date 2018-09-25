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Otoyolda TIR'lar çarpıştı, sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 18:42 | Son Güncelleme

NİĞDE- Adana otoyolunda çarpışan iki TIR'dan birinin sürücüsü öldü.

Otoyolda TIR'lar çarpıştı, sürücü öldü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE- Adana otoyolunda çarpışan iki TIR'dan birinin sürücüsü öldü.
Göbekli Dağ Mevkii'nde, Fatih Kocaoğlu yönetimindeki, havlu peçete yüklü 33 P 3358 plakalı TIR, aynı güzergahta giden dorsesinde tekstil malzemesi yüklü Hasan Hüseyin Yardımcı'nın kullandığı 69 HD 269 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak alev aldı. Dorsesindeki havlu peçetelerin yandığı TIR, küle döndü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, sürücü Fatih Kocaoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otoyolda TIR'lar çarpıştı, sürücü öldüOtoyolda TIR'lar çarpıştı, sürücü öldüOtoyolda TIR'lar çarpıştı, sürücü öldüOtoyolda TIR'lar çarpıştı, sürücü öldü

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