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Otoyolda U dönüşü yapan otobüs şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Çin'de akan trafiğin ortasında u dönüşü yapan otobüs trafiği alt üst etti. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Çin'de otoyolda akan trafikte U dönüşü yapan otobüs şoförü trafiği birbirine kattı. O anlarda kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Otoyol OTOBÜS u dönüşü

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