HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoyolda yanan cipi kayda aldı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Patlamasını bekliyoruz'

Otoyolda yanan cipi kayda aldı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Patlamasını bekliyoruz'

09.10.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde korkutan bir olay yaşandı. Yol ortasında alev alev yanan cip paniğe sebep oldu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüde, yangın anını kaydan alan kişinin, "Cayır cayır yanıyor, patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu. İşte olayın detayları...

Otoyolda yanan cipi kayda aldı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Patlamasını bekliyoruz'

Korkutan olay, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

AW731538_01

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında cipten geriye demir yığınları kaldı.

AW731538_02

'PATLAMASINI BEKLİYORUZ'

Cipin alev alev yanışı ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangın anını kayda alan kişinin, "Şuanda araba cayır cayır yanmakta, Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir mola tesisin önünde arabanın patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arınç'tan olay olacak Bakan Nebati esprisiArınç'tan olay olacak Bakan Nebati esprisi
AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan 'toplu fotoğraf' tepkisi! O isimle aynı kareye girmek istemediAK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan 'toplu fotoğraf' tepkisi! O isimle aynı kareye girmek istemedi
İstanbul'daki AVM'de silahlı çatışma!İstanbul'daki AVM'de silahlı çatışma!
Anahtar Kelimeler:
yangın otoyol jip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 Ekim'de gerçekleşecek! Naci Görür'den endişelendiren açıklama

25 Ekim'de gerçekleşecek! Naci Görür'den endişelendiren açıklama

TOKİ’nin dev projesinde ikinci hamle! Başvurular yarın başlıyor! Arsa, işyeri…

TOKİ’nin dev projesinde ikinci hamle! Başvurular yarın başlıyor! Arsa, işyeri…

Macron'dan Erdoğan'la olan diyaloğu ardından açıklama geldi

Macron'dan Erdoğan'la olan diyaloğu ardından açıklama geldi

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Türkiye, Fatih Terim için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor!

Türkiye, Fatih Terim için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor!

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.