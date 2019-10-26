Otoyolda yapılan uygulamada kokainle yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, polisin TEM Otoyolu’nda yaptığı uygulamada, 22,77 gram kokain ile yakalanan M.G. (57) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine narkotik köpeği ile otomobilde arama yapıldı. Otomobilin 3 farklı yerine gizlenmiş toplam 22,77 gram kokain ele geçirildi. Sürücü M.G. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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