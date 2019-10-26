HABER

Otoyolda yapılan uygulamada kokainle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

BOLU’da, polisin TEM Otoyolu’nda yaptığı uygulamada, 22,77 gram kokain ile yakalanan M.G.

Otoyolda yapılan uygulamada kokainle yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, polisin TEM Otoyolu’nda yaptığı uygulamada, 22,77 gram kokain ile yakalanan M.G. (57) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine narkotik köpeği ile otomobilde arama yapıldı. Otomobilin 3 farklı yerine gizlenmiş toplam 22,77 gram kokain ele geçirildi. Sürücü M.G. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERCan Yaman ile aşk mı yaşıyor?Can Yaman ile aşk mı yaşıyor?
Çaldığı parayı, ekmek arasına saklamışÇaldığı parayı, ekmek arasına saklamış
Otobüs şoföründen örnek hareketOtobüs şoföründen örnek hareket
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece’de panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da gece yarısı dehşet saçtı, polisten kaçarken damdan düştü

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.