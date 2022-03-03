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  4. Otoyolda yarı çıplak yüzdü! Antalya'daki bulvarda dalgalar oluştu

Otoyolda yarı çıplak yüzdü! Antalya'daki bulvarda dalgalar oluştu

03.03.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Kepez ilçesindeki bulvarda dalgaların oluştu. Caddenin sular altında kaldığını gören bir vatandaş da durumu eğlenceye çevirerek yarı çıplak halde yüzmeye başladı. Araçların arasında kulaç atan vatandaşı arkadaşı kayda aldı.

Turizm kenti Antalya’da dün sabah etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yollarda kaldı. Yağmur nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda birçok araç mahsur kalırken, bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 aracın üzerine düştü.

ARAÇLARIN ARASINDA KULAÇ ATARAK YÜZDÜ

Yağış esnasında bir vatandaş ise yarı çıplak suya girdi. Arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan vatandaş, yarım metre derinlikteki su birikintisinde kulaç attı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKÇE İLERLEDİ

Yoğun yağış nedeniyle Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı da göle döndü. Dalgaların oluştuğu bulvarda araçlar güçlükle ilerlerken, kanallara dolan su yağışın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi

İHA

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antalya
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