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  4. Otoyolda yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Otoyolda yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

16.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Hatay’da otoyol üzerinde motosikletle yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 4 kişiye toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.13 Ocak günü Mustafa Çelik (31), Müslüm Çopur (23), Adem Nur (30) ve Halil Karademir (21) isimli 4 kişi Dörtyol O-53-05 otoyoluna geldi.

Hatay’da otoyol üzerinde motosikletle yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 4 kişiye toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.
13 Ocak günü Mustafa Çelik (31), Müslüm Çopur (23), Adem Nur (30) ve Halil Karademir (21) isimli 4 kişi Dörtyol O-53-05 otoyoluna geldi. Burada Mustafa Çelik ve Müslüm Çopur bin TL karşılığı tescilsiz motosikletleriyle yarış yaptı. Trafiği tehlikeye sokan gençler bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gelen şikayetler üzerine güvenlik güçlerince yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahıslara trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.

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