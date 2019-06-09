Otoyolda zincirleme trafik kazası

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iki yolcu otobüsüyle bir otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Mersin istikametine giden, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 H 2903 plakalı otomobil ile 27 YG 542 ve 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir dinlenme tesisi yakınında zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada zincirleme trafik kazası nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu gözlendi.

