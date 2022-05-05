Otoyollarda hız sınırı ne kadar oldu? Hız limiti arttı mı? Bakan Soylu tarih verdi

Otoyollarda hız sınırı ne kadar oldu sorusunun yanıtı sürücüler tarafından araştırılmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırının artırılmasıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Peki, Otoyollarda hız limiti ne kadar oldu? Hız sınırı arttı mı?

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI NE ZAMAN ARTACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırında yapılacak düzenlemeyi duyurdu. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre otoyollarda hız sınırı artırılacak. Değişiklik 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI NE KADAR OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları sonrasında, otoyollarda hız sınırının kaç olacağı merak edilmeye başladı. Otoyollarda 120 kilometre olan hız limitinin 20 kilometre daha artırılması gündeme gelmişti. Canlı yayında gündeme dair konuşan Bakan Soylu, 3 otoyolda hız limitinin arttırılacağını söyledi ve Kuzey Marmara, İstanbul- İzmir ve Ankara - Niğde otoyolunda üst sınırın saatte 140 km'ye çıkarılacağını açıkladı.

