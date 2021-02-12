HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoyollardan kış lastiği denetimi

Otoyollardan kış lastiği denetimi

12.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetkililer tarafından yapılan son kar yağışı ve don uyarıların ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, otoyollarda zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.Bu hafta itibariyle başlamak üzere İstanbul genelinde don ve kar yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan son kar yağışı ve don uyarıların ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, otoyollarda zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Bu hafta itibariyle başlamak üzere İstanbul genelinde don ve kar yağışlı hava uyarısı yapıldı. Yapıldı tüm uyarıların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de başta Avcılar, Hadımköy ve Mahmutbey Gişeleri olmak üzere otoyollarda zorunlu kış lastiği denetimlerini artırdı. Ekipler kış lastiği takması zorunlu olan araçlarda lastik diş derinliğini ölçtü. Zorunlu olmayan araçlarda ise yine ekipler tarafından durdurularak kar yağışlarında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ne zaman?
Hümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleriHümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Arnavutköy POMEM yol tarifi 2021... Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM: metrobüs ve minibüsle yol tarifi!

Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir?

Küçük İkranur'un cansız bedeni bulunmuştu! Dedesi ve amcası dahil 7 kişi gözaltında

Kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunmuştu! Dedesi ve amcası gözaltına alındı

Regaip Kandili tarihi 2021... Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi nedir? 2021 dini günler takvimi!

Regaip Kandili ne zaman?

İstanbul'da yağmur ve kar yağışı sonrası kısıtlama trafiği erken başladı

İstanbullunun trafik çilesi erken başladı

Annesinin ilişkisi olduğu adamı öldürdü: Gelir gelmez kasıklarından vurdum

Annesinin ilişkisi olduğu adamı öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Işık ihlali yapan halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Halk otobüsü dehşet saçtı: 1ölü,1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.