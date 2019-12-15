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Otoyolların ortasında kalan tarihi kemere taş hırsızları dadandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da Yıldırım Mahallesi'nde bulunan,  1790'da yapımına başlanıp 1 yıl sonra tamamlanan 229 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı.

Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da Yıldırım Mahallesi'nde bulunan, 1790'da yapımına başlanıp 1 yıl sonra tamamlanan 229 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı. Zaman içinde çevresine yapılan otoyollar yüzünden var olma mücadelesi veren definecilerin de hedefindeki kemer gün geçtikçe yok oluyor.
Zamana ve bakımsızlığa yenik düşen kemer, Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa bağlantı yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolu ile Mehmet Akif İnan Caddesi'ni birbirine bağlayan viyadüklü kavşak inşa edildikten sonra gözlerden uzak kalarak dökülmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle de tahrip olan kemere bu kez de taş hırsızları dadandı.

"BU BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA BÖYLE OLMAZ"
Bölgede 4 yıldır hurdacılık yapan ve tarihi kemeri korumayı kendine görev edinen Ayhan Kaya, taş hırsızlarının gece saatlerinde geldiğini söyledi. Definecilerin de kemerin çevresinde derin çukurlar açtığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Gece saat 2-3 sıralarında geliyorlar, bu taşları buradan söküyorlar. Ondan sonra buralarda kazı yapıyorlar. Kalabalık geliyorlar 7-8 kişi, bunları tanımıyoruz. 4 senedir ben burada hurda toplarım. Burayı canla başla koruyorum. Bundan 2 sene önce kepçeyle geldiler iki yeri kazdılar. Bu yıkılıp gidecek yazıktır, günahtır. Bunu yapmak kolay mı? Servet bu. Bu başka bir ülkede olsa böyle olmaz. İyi taşları alıyorlar, kötü taşları almıyorlar. Define söylentisi var, burası Kemerburgaz'a bağlanıyor. Ama burada define olmaz. Burada yerleşim alanı yok ki. Bu bir servet, ecdadımız yapmış 'alın kullanın' demiş" dedi.
Edirnekapı, Karagümrük, Beyazıt ve Fatih gibi semtlerde Reşid Paşa Türbesi, Atik Ali Paşa Camii, Sultan Mahmud Türbesi, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nın da bulunduğu toplam 37 noktaya su dağıtan tarihi kemer, halk arasında 'Şirinkemer' olarak da biliniyor.

(FOTOĞRAF)

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