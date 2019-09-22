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Otoyolu savaş alanına çevirdi! İstanbul'da feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 04:55 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Otogar- TEM bağlantı yolunda, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, makas attığı sırada, yan şeritteki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bariyerlere ok gibi saplanırken her iki sürücü ise yaralandı.

Otoyolu savaş alanına çevirdi! İstanbul'da feci kaza!

Kaza, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Otogar-TEM bağlantı yolu Hal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM istikametine seyir halindeyken makas attığı ve sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen Mertcan Ö., idaresindeki 34 ZP 8465 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ahmet Y’nin kullandığı 34 GL 0233 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulduktan sonra bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada her iki sürücü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten sağlamaya çalıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa trafik kazası

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