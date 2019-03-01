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Otto Warmbier'in ailesinden Trump'a "Kim Jong-un" cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 20:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ailesi, oğullarının ölümüyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir bağ olmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a katılmıyor

WASHINGTON (AA) - Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ölümüyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir bağ olmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a, Warmbier'in ailesinden itiraz geldi.

Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen ve ardından Warmbier hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump'ın açıklamaları, Amerikalı öğrencinin ailesinden tepki gördü.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Warmbier'in ailesi, Trump'ın "Warmbier'in ölümüyle Kim Jong-un arasında bir bağ olmadığı" şeklindeki sözlerini kabul etmedi.

- "Ölümünden Kim ve rejimi sorumlu"

Aile, açıklamasında, "Bu zirve boyunca saygılı bir şekilde bekledik. Şimdi konuşma zamanı. Kim ve onun şeytani rejimi, oğlumuz Otto'nun ölümünden sorumludur. Kim ve onun şeytani rejimi, hayal edilemeyecek vahşet ve insanlık dışı uygulamalardan sorumludur. Hiçbir mazeret ya da gereksiz övgü bu durumu değiştiremez." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Kim ile Hanoi'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Warmbier'in ölümüyle ilgili, "(Kim) Bana olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi, sonradan öğrendiğini söyledi, ben de bunu doğru kabul ediyorum." açıklamasını yapmıştı.

- Warmbier'in ölümü

Warmbier, 2016'da seyahat amaçlı bulunduğu ülkede kaldığı oteldeki bir "propaganda posterini çalmak" suçlamasıyla 15 yıl hapis ve ağır çalışma cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı öğrenci, yaklaşık bir yıl hapiste tutulduktan sonra sonra 2017 Haziran'da sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle ülkesine iade edilmişti. Warmbier, ABD'ye ayak bastıktan yalnızca 6 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Doktorlar yaptıkları ilk muayene sonrasında Warmbier'in nörolojik bakımdan "tepkisiz uyanıklık halinde" olduğunu belirtmişti. Ailesi, Warmbier'e otopsi uygulanmasına izin vermemişti.

Kuzey Kore yönetimi ise Otto Warmbier'e işkence uygulandığı iddialarını reddetmiş, Amerikalı öğrencinin sağlık durumunun hapishanede yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle bozulduğunu ileri sürmüştü.

ABD'de Federal Mahkeme, Kuzey Kore yönetimini, Warmbier'e işkence edildiği gerekçesiyle 501 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

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ABD Donald Trump Kuzey Kore Otto Warmbier

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