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Otto Warmbier’ın Ailesinden Trump’a Tepki

01.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

Otto Warmbier’ın annesi Cindy Warmbier ve babası Fred Warmbier Cuma günü avukatları aracılığıyla yaptıkları yazılı açıklamayla Başkan Trump’a tepki gösterdiler, oğullarının ölümünden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve onun rejiminin sorumlu olduğunu belirttiler

Otto Warmbier’ın Ailesinden Trump’a Tepki

Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore’de uzun süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan ancak Amerika’ya döndükten kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikalı öğrenci Otto Warmbier da gündeme gelmişti. Trump Kim’in kendisine Warmbier’e yönelik kötü muamele yapıldığına ilişkin bilgisinin olmadığını, Kim’in bu sözlerine inandığını söylemişti. Amerikalı öğrencinin ailesinden Trump’a tepki geldi.

Kuzey Kore’de 2015 yılında casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 2017 yılında serbest bırakılan Amerikalı öğrenci Otto Warmbier Amerika’ya döndükten kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Otto Warmbier’ın annesi Cindy Warmbier ve babası Fred Warmbier Cuma günü avukatları aracılığıyla yaptıkları yazılı açıklamayla Başkan Trump’a tepki gösterdiler, oğullarının ölümünden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve onun rejiminin sorumlu olduğunu belirttiler.

Warmbier ailesi Trump ve Kim Jong Un zirvesi sırasında sessiz kaldıklarını ancak artık konuşmaları gerektiğini kaydederek yaptıkları açıklamada “Oğlumuz Otto’nun ölümünden ve tahayyül edilemez mezalim ve insanlık dışı muameleden Kim ve onun şeytani rejimi sorumludur. Hiçbir bahane ya da süslü laflar bunu değiştiremez” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Vietnam’da yaptığı zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore liderinin kendisine Warmbier’a yönelik kötü muameleden haberdar olmadığını söylediğini belirtmiş, “Bana haberinin olmadığını söyledi. Ben de ona inanıyorum. Kendisini bu konuda çok kötü hissediyor” demişti.

Otto Warmbier’ın ailesinin yaptığı açıklamanın ardından Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway Fox televizyonuna konuştu. Conway, Başkan Trump’ın Otto Warmbier’ın ailesiyle aynı fikirde olduğunu, Otto’nun ölümünden Kuzey Kore’yi sorumlu tuttuğunu belirtti. Beyaz Saray danışmanı, Trump’ın Kuzey Kore liderinin Otto Warmbier’e yönelik muameleden o dönem haberi olmadığına inandığını belirtti.

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