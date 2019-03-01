Otto Warmbier’ın Ailesinden Trump’a Tepki

Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore’de uzun süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan ancak Amerika’ya döndükten kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikalı öğrenci Otto Warmbier da gündeme gelmişti. Trump Kim’in kendisine Warmbier’e yönelik kötü muamele yapıldığına ilişkin bilgisinin olmadığını, Kim’in bu sözlerine inandığını söylemişti. Amerikalı öğrencinin ailesinden Trump’a tepki geldi.

Kuzey Kore’de 2015 yılında casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 2017 yılında serbest bırakılan Amerikalı öğrenci Otto Warmbier Amerika’ya döndükten kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Otto Warmbier’ın annesi Cindy Warmbier ve babası Fred Warmbier Cuma günü avukatları aracılığıyla yaptıkları yazılı açıklamayla Başkan Trump’a tepki gösterdiler, oğullarının ölümünden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve onun rejiminin sorumlu olduğunu belirttiler.

Warmbier ailesi Trump ve Kim Jong Un zirvesi sırasında sessiz kaldıklarını ancak artık konuşmaları gerektiğini kaydederek yaptıkları açıklamada “Oğlumuz Otto’nun ölümünden ve tahayyül edilemez mezalim ve insanlık dışı muameleden Kim ve onun şeytani rejimi sorumludur. Hiçbir bahane ya da süslü laflar bunu değiştiremez” ifadelerini kullandı.