Oturarak çalışanlar için egzesiz önerileri! Pilates oturarak çalışanların hastalıklarını önlüyor

Yoğun bir iş hayatı olanlar ve masa başı işlerde tüm gününü geçirenler belirli bir zaman sonra eklem ve kas problemi ile karşı karşıya kalıyor. MACFit İstinye Pilates Eğitmeni Ümit Güldür, ''Bilgisayar başında uzun süre oturanlarda en sık rastlanan, bel ve boyun fıtıkları, eklemlerde kireçlenme gibi rahatsızlıklar pilates yaparak en aza indirgenebiliyor, hatta tamamen giderilebiliyor'' dedi.
Eğer günün büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçirdiğiniz bir işiniz varsa, bel, boyun ve sırt ağrılarına hazırlıklı olun… Uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak kaslarınızı zayıflatıyor ve ön ve arka kas gücünde dengesizlik oluşturuyor. ''İşimi değiştiremeyeceğime göre, bu ağrılardan nasıl kurtulabilirim?'' diyenlere MACFit İstinye Pilates Eğitmeni Ümit Güldür, çözümü açıklıyor. Bilgisayar başında çalışanlar için en uygun egzersizin pilates olduğunu söyleyen Güldür, ''Pilatesin amacı; duruş bozukluklarını, kas, eklem, omurga problemlerini gidermek ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. Bilgisayar başında uzun süre oturanlarda en sık rastlanan, bel ve boyun fıtıkları, eklemlerde kireçlenme gibi rahatsızlıklar pilates yaparak en aza indirgenebiliyor, hatta tamamen giderilebiliyor'' dedi.
Güldür, uygun pilates hareketlerini sıraladı:
Karın hareketi: Düz bir zemine oturun. Belinizi zemine yatırırken bacaklarınızı, boynunuzu ve kollarınızı kıvırmadan kaldırmaya çalışın. Bacak ve kollarınız arasındaki mesafeyi aşamalı olarak daraltın. Yukarı kalkarken, derin nefes alın, bacaklarınızı indirirken, aldığınız nefesi yavaş yavaş verin.
Gerilme hareketi: Sırt üstü yatın. Kollarınızı dik bir şekilde yukarı kaldırın. Derin nefes alın, sonra gövdenizi doğrultarak, başınızı dizlerinizin arasına alıp, 10 saniye bu pozisyonda kalın. Nefes egzersizi de hareketinize eşlik etsin. Vücudunuzu bu şekilde düz yatarak esnetip, başınızı dizlerinize alarak gerin. Ayak ve el üstleri, yukarı bakacak şekilde gergin olsun.
Hundred hareketi: Sırt üstü uzanın. Kollarınızı yine yukarıya uzatın, bu defa belinizi kaldırmadan boyun ve kolları kaldırın. Boynunuzu kaldırırken derin nefes alın, yere bırakırken nefes verin.
Bel hareketi: Havada bisiklete binme ve pedal çevirme hareketi yapacaksınız. Sırt üstü uzanın. Belinizden tutarak, bacak ve kalçayı yukarı kaldırın. Yukarıda iken dengenizi bulun, önce bir dizinizi, sonra diğer dizinizi kıvırın. Nefes alıp verme egzersizi ile birlikte pedal çevirme hareketi yapın.
Bacak hareketi: Yere oturup, elleriniz üzerinde tüm vücudunuzu havaya kaldırın. Sadece ayak topuklarınız ve elleriniz yere temas etsin. Bu şekilde pozisyonunuzu sabitleyin ve ayağınızı, nefes alarak yukarı kaldırın, nefes vererek indirin. Hareketi, sağ ve sol ayaklar için ayrı ayrı uygulayın.
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