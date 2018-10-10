Oturarak çalışanlar için egzesiz önerileri! Pilates oturarak çalışanların hastalıklarını önlüyor

Yoğun bir iş hayatı olanlar ve masa başı işlerde tüm gününü geçirenler belirli bir zaman sonra eklem ve kas problemi ile karşı karşıya kalıyor. MACFit İstinye Pilates Eğitmeni Ümit Güldür, ''Bilgisayar başında uzun süre oturanlarda en sık rastlanan, bel ve boyun fıtıkları, eklemlerde kireçlenme gibi rahatsızlıklar pilates yaparak en aza indirgenebiliyor, hatta tamamen giderilebiliyor'' dedi.

Eğer günün büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçirdiğiniz bir işiniz varsa, bel, boyun ve sırt ağrılarına hazırlıklı olun… Uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak kaslarınızı zayıflatıyor ve ön ve arka kas gücünde dengesizlik oluşturuyor. ''İşimi değiştiremeyeceğime göre, bu ağrılardan nasıl kurtulabilirim?'' diyenlere MACFit İstinye Pilates Eğitmeni Ümit Güldür, çözümü açıklıyor. Bilgisayar başında çalışanlar için en uygun egzersizin pilates olduğunu söyleyen Güldür, ''Pilatesin amacı; duruş bozukluklarını, kas, eklem, omurga problemlerini gidermek ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. Bilgisayar başında uzun süre oturanlarda en sık rastlanan, bel ve boyun fıtıkları, eklemlerde kireçlenme gibi rahatsızlıklar pilates yaparak en aza indirgenebiliyor, hatta tamamen giderilebiliyor'' dedi.