Oturarak çalışanlar için önemli uyarı! Uzmanlar, risklerini açıkladı...

Oturmak, tek başına yapılan bir eylem değildir. Otururken başka işlerle de uğraşırız. Uzun süreler oturma koşullarından en çok masa başında çalışanlar şikayet eder. Artık onlar için oturmak bir eylem haline dönüşmüştür. Günlerinin en az 8-9 saatini oturarak, üstelik ortopedik olmayan sağlıksız oturma pozisyonlarıyla geçirirler. Uzmanlara göre burada mesele oturmak değil, hareketsiz kalmaktır. Bu yüzden de vaktini uzun süre masa başında geçirmenin sağlığa ciddi zararları olabilir.

BEL BÖLGESİNDE YAĞLANMAYA NEDEN OLABİLİR

Özellikle kadınların en hassas olduğu konulardan birisi yağlanmadır. Uzun süre hareketsiz ve fiziksel aktivitelerden uzak kalarak vakit geçirmenin sonucunda vücudunuz yağları yakamayacağı için bel bölgesinde yağlanma olması kaçınılmaz olur. Uzmanlar, egzersiz yapmanın yağlanmayı önlediğini vurgulamıştır.

KASLARIN ZAYIFLAMASIYLA BEL AĞRILARI OLUŞABİLİR

Kaslarınız, işlevlerini yerine getirebilmesi için esnekliğe ve güce ihtiyaç duyar. Sürekli oturarak çalışıldığında bu durum kaslarınızın gücünün azalmasına sebep olur. Yine yapılan araştırmalara göre uzun süre oturmanın arka bacak kaslarında da kısalmaya yol açtığı, gerilmeyi arttırdığı ve böylelikle bel ağrısı oluşturduğu belirtilmiştir.