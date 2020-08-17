Oturarak çalışanlar için önemli uyarı! Uzmanlar, risklerini açıkladı...

Oturmak, tek başına yapılan bir eylem değildir. Otururken başka işlerle de uğraşırız. Uzun süreler oturma koşullarından en çok masa başında çalışanlar şikayet eder. Artık onlar için oturmak bir eylem haline dönüşmüştür. Günlerinin en az 8-9 saatini oturarak, üstelik ortopedik olmayan sağlıksız oturma pozisyonlarıyla geçirirler. Uzmanlara göre burada mesele oturmak değil, hareketsiz kalmaktır. Bu yüzden de vaktini uzun süre masa başında geçirmenin sağlığa ciddi zararları olabilir.
BEL BÖLGESİNDE YAĞLANMAYA NEDEN OLABİLİR
Özellikle kadınların en hassas olduğu konulardan birisi yağlanmadır. Uzun süre hareketsiz ve fiziksel aktivitelerden uzak kalarak vakit geçirmenin sonucunda vücudunuz yağları yakamayacağı için bel bölgesinde yağlanma olması kaçınılmaz olur. Uzmanlar, egzersiz yapmanın yağlanmayı önlediğini vurgulamıştır.
KASLARIN ZAYIFLAMASIYLA BEL AĞRILARI OLUŞABİLİR
Kaslarınız, işlevlerini yerine getirebilmesi için esnekliğe ve güce ihtiyaç duyar. Sürekli oturarak çalışıldığında bu durum kaslarınızın gücünün azalmasına sebep olur. Yine yapılan araştırmalara göre uzun süre oturmanın arka bacak kaslarında da kısalmaya yol açtığı, gerilmeyi arttırdığı ve böylelikle bel ağrısı oluşturduğu belirtilmiştir.
KANSER RİSKİNİ ARTIRIR
Uzun süreler hareketsiz kalmanın bağırsak, ciğer, yumurtalık kanseri gibi kanser çeşitlerine yol açtığı saptanmıştır. Yemek yedikten sonra oturmak, kan şekerini yükselttiğinden kolon kanseri riskini arttırır. Amerikan Epidemioloji dergisinde yer alan bir çalışmaya göre uzun süreli oturmanın özellikle kolon ve rektal kanserlerine yakalanma risklerini yükselttiği belirtilmiştir.
ZİHİN SAĞLIĞINIZI ETKİLER
Sürekli masa başında oturarak çalışmak, beyninize kan ve oksijen gitmesini azaltır. Böylelikle sağlıklı düşünemezsiniz; odaklanma, konsantrasyon ve hafıza problemleri yaşarsınız. Bu durum anksiyete, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları da tetikleyebilir.
KALP VE DAMAR SAĞLIĞI BOZULABİLİR
Oturmak, vücudunuzda kan akışının azalmasına yol açarak kalbinize ve diğer organlarınıza yeterli kanın gitmesini engeller. Bu da kalp ve damar tıkanıklıklarına, kalbinizde pıhtılaşmaya, kan basıncının artmasına ve yüksek kolesterole yol açabilir. Klinik Hipertansiyon dergisinde yapılan bir çalışmaya göre sürekli maruz kalınan hareketsizliğin metabolik değişikliklere yol açtığı ve bunun da kalp ve damar sağlığını etkilediği belirtilmiştir.
Ama bütün bunlar sizi korkutmasın.Çünkü araştırmalara göre sürekli masa başında oturarak çalışmak zorunda olanların haftalık 150 dakika egzersiz yaparak olumsuz etkilerden korunmaları da mümkün. Tek başına egzersiz bu tür olumsuz etkileri önlemekte son derece yeterli.Oturarak çalıştığınız bir işiniz varsa ya çalışma saatleri içinde kendinize egzersiz molaları verin ya da çalışmadan arta kalan zamanlarınızı hareket halinde geçirin.
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