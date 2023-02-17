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Oturduğu apartman yerle bir oldu, arkadaşının teklifi hayatını kurtardı! 'Sen uzak yerdesin...'

17.02.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Besni ilçesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Erkan Sarsıcı'nın (40), oturduğu 5 katlı apartman, depremde yerle bir oldu. Deprem sırasında sömestr tatili nedeniyle il dışında olduğunu belirten Sarsıcı, arkadaşının teklifi sayesinde enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Sarsıcı, "Benim tek ders sınavım vardı. Bir arkadaşım bana 'Sen uzak yerdesin, soruları gönder ben yapayım' dedi. Soruları arkadaşıma gönderdim. Sınavı o halletti. O gün orada olsaydım enkazda ben de kalabilirdim" dedi.

Oturduğu apartman yerle bir oldu, arkadaşının teklifi hayatını kurtardı! 'Sen uzak yerdesin...'

Adıyaman Üniversitesi Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Erkan Sarsıcı'nın Besni'de oturduğu 5 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Deprem sırasında il dışında olan Erkan Sarsıcı, arkadaşı sayesinde enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

'GİTMİŞ OLSAYDIM BİR DAHA GERİ DÖNEMEYECEKTİM'

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otele yerleştirilen Erkan Sarsıcı, "11 yıldır Besni ilçesinde yaşıyorum. Görev yerim de orası. Deprem anında sömestir tatilindeydik. Bir hafta öncesinde Bursa'ya gitmiştim. Ailemle tatilimi geçiriyordum. Depremden 3 gün önce tek ders sınavım vardı. Sınav yapmam gerekiyordu. Bir arkadaşım bana 'Sen uzak yerdesin buraya gelmene gerek yok, soruları gönder ben yapayım' dedi. Soruları hazırlayıp, kendisine gönderdim. Sınavı o halletti. Ben gitmiş olsaydım bir daha geri dönemeyecektim. Soruları arkadaşıma gönderip tatili uzattım. Deprem anında benim oturduğum bina 5 katlıydı ve tamamen yerle bir oldu. Üst katımda sporcular yaşıyordu. O binada yaşamını yitiren tanıdıklarımız oldu. Onların cenaze haberlerini duyduk. O gün orada olsaydım, enkazın altında ben de kalabilirdim. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

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'DEVLETİMİZİN İMKANLARINDAN YARARLANIYORUZ'

Birçok mesai arkadaşını depremde kaybettiğini, hala kötü haberler almaya devam ettiklerini söyleyen Erkan Sarsıcı, "Besni'de birçok bina yıkıldı. Hava şartlarının soğuk olması da etkili oldu. Ben o gün orada olsaydım benim de kötü haberim gelebilirdi. Durumumuz iyi, devletimizin imkanlarından yararlanıyoruz Antalya'da. Bizi çok iyi misafir ediyorlar" diye konuştu.

Depremden sonra uçak seferlerinin iptal olduğunu, bunun üzerine kendisinin otobüs bileti alıp bölgeye yola çıktığını vurgulayan Erkan Sarsıcı, "Yollarda, köprülerde çökmeler meydana gelmiş. Yolculuklar iptal edildiği için Adıyaman'da mahsur kaldık. Acil durum ekipleri ve yardıma gidecek çalışma gruplarına müsaade ediliyordu. Gitmeye çalıştık ama Besni'ye ulaşamadık. Biz de geri dönerek Antalya'ya geldik. Şimdi buradayız. Devletimiz bize sahip çıktı. Burada yaşamaya başladık" dedi.

(DHA)

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