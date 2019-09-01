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Oturduğu apartmanın çatısından düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Yunus Ergün (34) oturduğu 5 katlı apartmanın çatısından düştü.

Oturduğu apartmanın çatısından düşüp, öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Yunus Ergün (34) oturduğu 5 katlı apartmanın çatısından düştü. Çatıdaki güneş enerjisi panelinin kablosu vücuduna sarılı şekilde apartman sakinleri tarafından ağır yaralı halde bulunan Yunus Ergün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki 5 katlı Blick Apartmanı sakinleri, dün gece duydukları sesle uyandı. Gürültüye çıkan apartman sakinleri binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Yunus Ergün'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Güneş enerjisinden su ısıtmaya yarayan 'günısı' panelinin çatıdaki demirine bağlı anten kablosu vücuduna dolanmış halde bulunan Yunus Ergün'ün çatıya çıktığı anlaşıldı. Henüz neden çatıya çıktığı belirlenemeyen Ergün'ün düşerken önce apartmanın duvarına asılı klimanın dış ünitesine çarptığı ardından da yere çakıldığı anlaşıldı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Yunus Ergün, ilk müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yunus Ergün, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Oturduğu apartmanın çatısından düşüp, öldüOturduğu apartmanın çatısından düşüp, öldüOturduğu apartmanın çatısından düşüp, öldüOturduğu apartmanın çatısından düşüp, öldü

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