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Oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğrayan kadının hukuk mücadelesi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

KONYA'da 2 çocuk annesi N.Ş.'nin (43),  oturduğu sitenin otoparkında kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği 1 çocuk babası komşu H.P.'ye (52), yerel mahkemenin 'cinsel saldırı' suçundan verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 aya indirilip, ertelendi.

Oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğrayan kadının hukuk mücadelesi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 2 çocuk annesi N.Ş.'nin (43), oturduğu sitenin otoparkında kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği 1 çocuk babası komşu H.P.'ye (52), yerel mahkemenin 'cinsel saldırı' suçundan verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 aya indirilip, ertelendi. Karara tepki gösteren N.Ş., ''Ben 4 yıllık cezayı az bulmuşken, ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Ben ne olursa olsun davamın arkasındayım. Tüm kadınlar için dimdik ayakta duracağım" dedi.
Bir şirkette yöneticilik yapan N.Ş., 2017 yılının Temmuz ayında, işe gitmek için evinin bulunduğu Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına indi. Ancak otomobili çalışmadı. Yardım istemek için mesai arkadaşlarını aramak isteyen N.Ş., kapıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada ise yanına aynı binada oturan devlet memuru komşusu H.P. gelerek, "Yapacağım bir şey var mı?" diye sordu. Teşekkür ederek yoluna devam eden N.Ş.'ye iddiaya göre H.P., "Ben sizden çok hoşlanıyorum" dedi. Eşinin evde bulunmadığını belirterek, soğuk bir şeyler içmek için evine davet ettiği N.Ş.'nin göğsüne dokundu. Adımlarını hızlandıran N.Ş.'yi omzundan tutup durdurmak istedi. Yine iddiaya göre H.P., asansör önünde teklifi tekrarladı. N.Ş. ise polise giderek, şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI 3 GÜN SONRA SERBEST KALDI
Gözaltına alınan H.P., 'basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. İtiraz üzerine 3 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan H.P. kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atıldı. Arabası bozulduğu için kendisine yardım etmek istedim. Omzuna bir kastım olmadığını göstermek için dokundum. Onun dışında bir yerine dokunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.
4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, sanığın, olayın ardından N.Ş.'ye gönderdiği 'yalnızca dokunduğunu ve affetmesini istediği' yönündeki mesajları dikkate alarak, H.P.'yi 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı 'sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini' göz önüne alarak, 4 yıl 2 aya indirdi. Cezayı ertelemedi.
CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU
Her iki tarafın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, 'basit cinsel saldırı' suçunun sabit olduğunu bildirdiği bozma kararında H.P.'ye verilen cezayı 2 yıla indirdi. Bu cezayı da iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 aya düşürüp, erteledi.
'ADALET İSTİYORUM'
İstinaf mahkemesinin verdiği kararın kendisini üzdüğünü belirten N.Ş, şunları söyledi:
"Ben oturduğum apartmanın otoparkında tanımadığım bir kişi tarafından tacize maruz kaldım. Beni elle taciz edip, zorla telefon numaramı aldı. Sonra tutuklanıp, serbest kaldı. Yargılama aşamasında ise şaka bir ceza aldı. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 2 aylık cezayı bile az bulup istinafa gittim. Karşı taraf da istinafa gitti ve istinaf mahkemesi cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Şaka gibi bir karar. Bunun bir açıklaması var mı? Sadece adalet istiyorum. Tüm kadınlar için adalet istiyorum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım."
FOTOĞRAFLI

Oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğrayan kadının hukuk mücadelesiOturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğrayan kadının hukuk mücadelesiOturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğrayan kadının hukuk mücadelesi

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