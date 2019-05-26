Oturduğu bankta fenalaşıp, öldü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bankta otururken fenalaşan şeker hastası Nejdet Demirbağ (61), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bağkur emeklisi 1 çocuk babası Nejdet Demirbağ, kahvehaneden arkadaşı Mert Gencay'ı arayarak kendisini iyi hissetmediğini söyleyip, gelmesini istedi. Dışarı çıkarak bankta oturup arkadaşını beklemeye başlayan Nejdet Demirbağ, fenalaşıp yere düştü. Bu sırada yoldan geçen Zekai Korkmaz, Demirbağ için sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nejdet Demirbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker hastası olduğu belirtilen Demirbağ'ın cansız bedeni, otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Demirbağ'ın aniden yere düştüğünü gördüğünü söyleyen Zekai Korkmaz, "Oturuyordu, yanından geçtim, döndüğüm sırada şahsı yerde yatar vaziyette gördüm. Ambulansı ve polisi arayarak haber verdim" dedi.

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