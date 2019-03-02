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Oturduğu dairenin internette kiralık ilanını gören kiracı şok oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

Adana’da ev sahibi Ş.T., şehir dışına çıkan kiracısı Ahmet Yıldız’ın oturduğu daireyi, "kiralık ev" ilanıyla internete yükledi.

Adana’da ev sahibi Ş.T., şehir dışına çıkan kiracısı Ahmet Yıldız’ın oturduğu daireyi, "kiralık ev" ilanıyla internete yükledi. Arkadaşı için internette kiralık daire arayan Yıldız, kendi oturduğu dairenin ilanını görünce ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adana’da yaşayan Ahmet Yıldız, merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl bir stüdyo daire kiraladı. Yaklaşık 8 aydır bu dairede kalan Yıldız, şahsi işleri sebebiyle geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte şehir dışına çıktı. Yıldız şehir dışındayken, geciktirdiği kirasını ödemek için ev sahibini telefonla arayarak hesap bilgilerini istedi. Ancak ev sahibi Yıldız’a kirayı döndüğünde ödeyebileceğini, acele etmesine gerek olmadığını söyledi.
İşlerini hallettikten sonra evine dönen Yıldız, arkadaşının da aynı muhitten ev kiralamak istediğini öğrenince internette araştırma yapmaya başladı. Ev ilanlarına bakarken kendi dairesinin, kiralık ilanıyla internete yüklendiğini fark etti. Durumu öğrenmek için ilanı yükleyen emlak şirketini telefonuyla arayan Yıldız, olayın emlak şirketiyle alakası olmadığı cevabını aldı. Ev sahibi Ş.T.’nin, emlak şirketine dışarıdan çalışan elemanla anlaştığını iddia eden Yıldız, durumu polise bildirdi. Yıldız, ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olayı anlatan Yıldız, bir arkadaşının aynı mahallede ev aradığını ve birlikte internetten araştırma yapmaya başladıklarını belirterek, "Arkadaşım için internette araştırma yaparken kendi evimin kiraya verileceğine dair bir ilan gördüm. O an şoke oldum. Benden izinsiz evime girilmiş, fotoğrafları çekilmiş. Dairedeki eşyalar, benim özel eşyalarım. Çok sinirlendim" dedi.
Daha sonra ilanı internete yükleyen emlak şirketini aradığını ve konuyu sorduğunu belirten Yıldız, "Ev sahibiyle daire için 1 yıllık sözleşme yapmıştık ve sözleşmemin bitmesine daha 4 ay var. Emlak şirketini aradığımda sözleşmemin devam ettiğinden haberleri olmadığını söyleyerek ilanı kaldırdılar. Sonra polisi aradım. Polis geldiğinde benden özür dilediler fakat ben ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

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