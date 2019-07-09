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Oturduğu evi yakan felç hastası hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’te karısıyla tartıştıktan sonra evde yalnızken eşyaları ateşe veren felç hastası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te 36 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında ayakları felç olan ve yatağa bağımlı yaşayan Cuma Yılmaz (66), gece karısı ile tartıştı.

Gaziantep’te karısıyla tartıştıktan sonra evde yalnızken eşyaları ateşe veren felç hastası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te 36 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında ayakları felç olan ve yatağa bağımlı yaşayan Cuma Yılmaz (66), gece karısı ile tartıştı. İddiaya göre, karısının komşusuna gitmesinin ardından Cuma Yılmaz yatağın yanındaki dolapta bulunan kolonyayı yatağa ve evin perdelerine döktü. Cebinden çıkardığı çakmak ile perde ve yatak örtüsünü tutuşturan Yılmaz, bir anda alevlerin arasında kaldı. Evden çıkan dumanları gören Cuma Yılmaz’ın karısı ve komşuları yangına su hortumu ile müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri de çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Cuma Yılmaz ise ağır yaralı olarak dışarıya çıkarıldı. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Cuma Yılmaz, ardından sevk edildiği 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi’nde hayatını kaybetti.
Vücudunda ağır yanıkların olduğu öğrenilen Cuma Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yılmaz’ın cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlık’ta defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

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