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Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, oturduğu iskelenin köşesinden denize düşen Köksal Ay (55), boğuldu.

Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü

Haluk ŞENTÜRK/BULANCAK (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, oturduğu iskelenin köşesinden denize düşen Köksal Ay (55), boğuldu.
Olay, öğlen saatlerinde, Bulancak İskelesi'nde meydana geldi. Denizi seyretmek için iskeleye gelen Köksal Ay, beton zemine oturdu. Bir süre denizi seyreden Ay, ardından denize düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ay'ı bulmak için çalışma başlattı. Kısa süre içinde Ay'ın denizde cansız bedenine ulaşıldı. Ay'ın cesedi, otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü

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