HABER

Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 43 aileye destek ziyaretleri devam ediyor.

Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 43 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu eylemin 17. gününde ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 43 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları tarafından Türkiye’nin dört bir noktasından toplanarak ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Ziyarete gelen kadınlar adına konuşan girişimci Cevahir Asuman Yazmacı, ailelerin yanında olduklarını söyledi. Yazmacı, “Buradaki kadınlarımıza onları yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi, yüreğimizin onların yüreğiyle olduğunu hissettirmeye geldik. Bir an önce ailelerinin evlatlarına kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi.

Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Esenyurt'ta bakıcı kadının sır ölümüEsenyurt'ta bakıcı kadının sır ölümü
Şehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destekŞehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destek

Son dakika: İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu alanda yangın!

Nükleer Araştırma Merkezi risk altında

Son dakika: Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması: Türkiye için tehlike yaratmayacak

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.